Глава Apple рассказал об уроках Буша-старшего

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Глава Apple Тим Кук в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

«Служба определяла жизнь президента Джорджа Буша-старшего, и он научил нас всех лидерству, самопожертвованию и достоинству. Мы посылаем наши глубочайшие соболезнования семье Буша», — написал Кук.

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Он также подчеркнул, что США потеряли великого гражданина.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон отреагировали на кончину Буша-старшего.