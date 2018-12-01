Глава Apple рассказал об уроках Буша-старшего
Глава Apple Тим Кук в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.
«Служба определяла жизнь президента Джорджа Буша-старшего, и он научил нас всех лидерству, самопожертвованию и достоинству. Мы посылаем наши глубочайшие соболезнования семье Буша», — написал Кук.
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Он также подчеркнул, что США потеряли великого гражданина.
Ранее Билл и Хиллари Клинтон отреагировали на кончину Буша-старшего.