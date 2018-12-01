Песков рассказал о рукопожатии Трампа и Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».

«Рукопожатие было», — сказал Песков.

Представитель главы государства подчеркнул, что сам факт того, поздоровались президенты или нет «абсолютно неважен», так как подобные элементы являются «вторичными». Песков призвал не обращать на такие детали внимания, так как в данном вопросе «речь идет» о необходимости встретиться лидерам двух стран. Он подчеркнул, что на повестке США и России есть острые вопросы, обсуждение которых важно для всего мира, включая Европу и Юго-Восточную Азию.

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