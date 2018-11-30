Политолог рассказал, зачем ОНФ получил пять новых сопредседателей

Стратегическое положение Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам состоявшегося в Москве съезда не изменилось, уверен политолог Олег Матвейчев, комментируя принятые в четверг на форуме решения.

«ОНФ как был спецназом президента, так и остается», — заметил эксперт.

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«Что касается задач поставленных – если раньше, в предшествующий период, на Фронте висели так называемые Майские указы – то теперь это Майский указ – один, который последний», — пояснил Матвейчев.

В четверг сообщалось, что Центральный штаб ОНФ выбрал пять новых сопредседателей. Ими стали: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Матвейчев считает персоналии новых сопредседателей логичными.

«Соответственно, под это (выполнение майского Суперуказа президента. — «Газета.Ru») и новые люди среди председателей, — констатировал он. — Это — специалисты в сфере образования, медицины, промышленности – тех направлениях, которые в Суперуказе и отражены».

По мнению эксперта, новые сопредседатели назначены для того, что чтобы они могли контролировать исполнение поручений президента. «Принципиально стратегически все то же самое, только новые задачи появились», — подытожил Матвейчев.

Шмелева и Когогин являлись сопредседателями предвыборного штаба Путина на мартовских выборах главы государства.

«Очень ответственно продолжить ту работу, которую мы вели в предвыборном штабе [Путина], будучи сопредседателями», - заявила Шмелева.

Штаб ОНФ обновился более чем наполовину. Кроме этого, состав штаба был увеличен. Ранее в него входило 57 человек, теперь - 68 человек.