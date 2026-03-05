Размер шрифта
Мария Погребняк «попалась на развод» и расплакалась

Модель Мария Погребняк заплакала из-за обмана мошенника
Кадр из видео/Telegram-канал «mariapoga_»

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале пожаловалась, что «попалась на развод».

Погребняк записала эмоциональное видео, в котором расплакалась. Она рассказала, что во время парковки мужчина бросился ей под машину. Неизвестный бросил в ее сторону зажигалку и что-то выкрикивал. Модель растерялась и вышла из автомобиля, чтобы узнать, что происходит.

«На машине не было ни одной царапины или следа, хотя она была грязная и мокрая — любой контакт сразу бы отпечатался. Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую. К счастью, рядом оказались свидетели», — поделилась блогерша.

Погребняк вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

«После мужчина признался, что никакого наезда не было, просто у него «поднялось давление». А потом добавил, что сам ударил по машине, чтобы «не было претензий с моей стороны», и предложил «подписать мировую». Я стояла в слезах и не могла понять — зачем все это? Зачем врать, если ничего не произошло?» — рассказала модель.

Погребняк посоветовала людям не паниковать, если с ними произойдет подобный вид мошенничества. По словам знаменитости, стоит самостоятельно вызвать полицию, искать свидетелей и фиксировать все на видео.

Ранее друзья Долиной пообещали купить ей жилье.

 
