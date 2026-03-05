Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Уральскиому рабочему спасли руку, которую размозжило станком

На Урале пожилому рабочему размозжило руку в станке
Shutterstock

На Урале врачи спасли мужчине руку, которую размозжило в станке. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

Инцидент произошел в начале февраля на одном из заводов города Артемовского. Левая рука мужчины оказалась зажата в механизме, который размозжил ее. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные разрывы сухожилий и мышц, открытый перелом лучевой кости. Конечность висела на лоскуте мягких тканей.

Пострадавшего с большой кровопотерей доставили в больницу, где хирурги провели пациенту остеосинтез аппаратом внешней фиксации и сохранили руку. Все функции кисти, вопреки тяжести повреждений, удалось восстановить.

Сейчас пациент восстанавливается дома. Вскоре ему предстоит второй этап лечения — аппарат заменят на конструкцию Илизарова для длительной фиксации.

Ранее в Альметьевске кабина грузовика раздавила рабочего, прижав к стене.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!