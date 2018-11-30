Bloomberg констатировало спад влияния Трампа

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Президент США Дональд Трамп больше не может рассчитывать на поддержку Республиканской партии, однако худшие времена впереди, пишет в Bloomberg колумнист Джонатан Берштейн.

Промежуточные выборы в конгресс США позади, и нет никаких причин полагать, что Трамп все еще обладает таинственным влиянием на своих сторонников. Стимулы республиканцев, из-за которых они готовы пойти за ним, становятся все более слабыми, поясняет автор. Тем не менее, это не говорит о чем-либо необычном, а является признаком нормального политического цикла, добавляет автор.

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Профессиональная репутация Трампа, его популярность среди рядовых избирателей вместе с его личным влиянием на американских законодателей остаются слабыми, отмечается в материале.

В подтверждение слабого влияния американского президента на конгресс говорят два эпизода. В частности, на этой неделе 14 республиканцев в сенате присоединились к Демократической партии в том, чтобы выдвинуть на голосование законопроект, идущий в противовес политике Трампа в Йемене. Агентство отмечает, что расхождения партии и президента в таком тонком вопросе, как война или мир, довольно необычайны и редки.

Во втором случае республиканец от Аризоны Джефф Флэйк из судебного комитета решил голосовать против всех кандидатур Трампа в комитете. Таким образом он выставил ультиматум препятствовать судебным номинантам Трампа до тех пор, пока в конгресс не пройдет законопроект, защищающий специального прокурора США Роберта Мюллера, ведущего «российское дело».