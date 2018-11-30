Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

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Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями, передает ТАСС.

Из Мадрида она отправилась в Буэнос-Айрес в 11.00 мск.

«Да, мы исходим из того, что она продолжила полет. Она прибудет в Аргентину вечером, это значит, что на мероприятия и встречи, запланированные на день, она не успеет», — сообщили в кабмине ФРГ.

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Отмечается, что Меркель летит в частном порядке как обычный пассажир.

Ранее сообщалось, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне.