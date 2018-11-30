Трамп прибыл на саммит G20

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прилетел в Буэнос-Айрес на саммит G20, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в рамках саммита глава государства намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры лидеров пройдут на фоне торговой войны между странами.

Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. В Кремле заявили, что российская сторона сожалеет о решении Соединенных Штатов.