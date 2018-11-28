Трамп сравнил «российское дело» с эрой маккартизма
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сравнил методы специального прокурора по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберта Мюллера с политическими гонениями эпохи «маккартизма».
«Пока отвратительные Фейковые Новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение (приговора). Это наша эра Джозефа Маккарти!», — написал Трамп.
Ранее Трамп опубликовал в своем твиттере картинку с призывом судить Мюллера за измену.