Трамп сравнил «российское дело» с эрой маккартизма

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сравнил методы специального прокурора по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберта Мюллера с политическими гонениями эпохи «маккартизма».

«Пока отвратительные Фейковые Новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение (приговора). Это наша эра Джозефа Маккарти!», — написал Трамп.

Ранее Трамп опубликовал в своем твиттере картинку с призывом судить Мюллера за измену.