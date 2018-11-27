Порошенко назвал главный приоритет Украины после инцидента в Керченском проливе
Украинский президент Петр Порошенко назвал приоритет страны после инцидента в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
В посте глава государства поблагодарил украинских партнеров за поддержку.
«Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль», — заявил Порошенко.
Он пояснил, что такое давление должно способствовать возвращению на Украину 23 военных и трех кораблей.
Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев дал комментарий в связи с ситуацией, сложившейся после инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе.
Ранее 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.