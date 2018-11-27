Global Times: Украина потеряет больше всех от конфликта России и Запада
Украина больше всех пострадает от конфликта России и Запада, пишет китайская газета Global Times.
Украина неизбежно выступает «золотой серединой» между Западом и Россией, говорится в материале. Возможно, США и Европа не хотят окончательного поворота Киева в сторону Запада.
Киев завоевал западную поддержку в противостоянии с Россией. Однако в конфликте с Москвой страна всегда будет находиться в невыгодном положении, говорится в материале. Поддержка, которую Киев может получить от Запада, будет ограниченной. Украина еще долго будет находиться в дестабилизированном состоянии, добавляет издание.
Тем не менее, инцидент в Керченском проливе, скорее всего, не приведет к тотальному противостоянию между Москвой и Киевом, однако новый российско-украинский кризис будет трудно разрешить, отмечается в материале.
НАТО и ЕС быстро встали на защиту Украины после инцидента в Керченском проливе в силу своей принципиальной политики сдерживания России, отмечает газета. И в российско-украинском конфликте уже неважно, какая сторона права, пишет издание.