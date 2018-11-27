Global Times: Украина потеряет больше всех от конфликта России и Запада

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Украина больше всех пострадает от конфликта России и Запада, пишет китайская газета Global Times.

Украина неизбежно выступает «золотой серединой» между Западом и Россией, говорится в материале. Возможно, США и Европа не хотят окончательного поворота Киева в сторону Запада.

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Киев завоевал западную поддержку в противостоянии с Россией. Однако в конфликте с Москвой страна всегда будет находиться в невыгодном положении, говорится в материале. Поддержка, которую Киев может получить от Запада, будет ограниченной. Украина еще долго будет находиться в дестабилизированном состоянии, добавляет издание.

Тем не менее, инцидент в Керченском проливе, скорее всего, не приведет к тотальному противостоянию между Москвой и Киевом, однако новый российско-украинский кризис будет трудно разрешить, отмечается в материале.

НАТО и ЕС быстро встали на защиту Украины после инцидента в Керченском проливе в силу своей принципиальной политики сдерживания России, отмечает газета. И в российско-украинском конфликте уже неважно, какая сторона права, пишет издание.