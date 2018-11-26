МИД России вручил ноту украинскому поверенному из-за провокации в Керченском проливе

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Министерство иностранных дел России вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому. Об этом говорится в комментарии на сайте российского ведомства.

Как отмечается, украинскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море России в Черном море.

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«Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине», — добавили в ведомстве.

Министерство отметило, что Нимчинскому была вручена соответствующая нота.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.