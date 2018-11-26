Указ о военном положении позволяет отсрочить президентские выборы на Украине

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Указ президента Украины Петра Порошенко о военном положении, внесенный на рассмотрение в Верховную раду, допускает приостановку статьи конституции о правах граждан избирать и быть избранными, передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, право граждан «участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления» закреплено в 38 статье конституции Украины, указ о введении военного положения допускает приостановку ее действия.

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«В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее в Совфеде предположили, что военное положение вводится с перспективой отмены президентских выборов весной 2019 года.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли.