Макрон назвал позором протесты «желтых жилетов»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал протесты «желтых жилетов», участники которых выступают против повышения цен на автомобильное топливо в стране. Об этом он написал в своем твиттере.

Французский лидер выразил благодарность силам правопорядка за их мужество и профессионализм, проявленные во время акций протеста и заявил о «позоре» участников манифестаций.

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«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», — написал Макрон.

По информации МВД Франции, в протестах приняли участие более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов во Франции задержали 130 человек.