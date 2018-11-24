Президент Сербии рассказал о поддержке Косово западными странами
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного Косово получили поддержку части западных стран для поднятия на 100% пошлин на сербскую продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«То, что они сделали, сделали по неизвестным нам причинам, оправдывают это якобы существующей агрессией Сербией», — сказал Вучич.
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По его словам, Косово обвиняет Сербию в том, что «их не приняли в Интерпол».
Ранее СМИ сообщили, что Косово начало торговую войну против Сербии после неудачной попытки вступить в Интерпол.