Президент Сербии рассказал о поддержке Косово западными странами

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного Косово получили поддержку части западных стран для поднятия на 100% пошлин на сербскую продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что они сделали, сделали по неизвестным нам причинам, оправдывают это якобы существующей агрессией Сербией», — сказал Вучич.

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По его словам, Косово обвиняет Сербию в том, что «их не приняли в Интерпол».

Ранее СМИ сообщили, что Косово начало торговую войну против Сербии после неудачной попытки вступить в Интерпол.