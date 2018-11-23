Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире телеканала 24Н сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции во время своего официального визита в столицу Кубы Гавану.

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«Если не будет сделки, то очевидно, что саммит Евросоюза, скорее всего, не состоится», — заявил Санчес.

Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.

Ранее Reuters сообщил, что Испания проголосует против сделки Мэй по Brexit.