Лавров напомнил о правовом статусе Азовского моря

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря, который был определен договором между Россией и Украиной от 2013 года, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

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«Насчет нашей позиции: она была подробно изложена в заявлении министерством иностранных дел, мы привели там конкретные факты, призвали руководствоваться не некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками, а именно правовым содержанием этой ситуации», — сказал Лавров.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.