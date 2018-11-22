США и Южная Корея продумали график встреч по КНДР

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Рабочие группы США и Республики Корея намерены встречаться два раза в месяц, чтобы проводить консультации по ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что среди главных тем обсуждений рабочих групп станет координация работы дипломатических ведомств Соединенных Штатов и Южной Кореи. Также представители стран намерены обмениваться информацией о денуклеаризации Корейского полуострова и санкциях в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что КНДР взорвала десять пунктов охраны на границе с Южной Кореей.