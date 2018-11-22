Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодной погоды в США

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Президент США Дональд Трамп спросил в своем твиттере, что случилось с глобальным потеплением.

Американский лидер написал, что холодная погода в Соединенных Штатах может «побить все рекорды».

«Что случилось с глобальным потеплением?», — спросил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно скептически высказывался о наблюдениях климатологов, которые отмечают, что температура на Земле в последние столетия повышается.

В октябре Трамп проявил скепсис по отношению к докладу ООН по климату.