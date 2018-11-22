Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодной погоды в США
Президент США Дональд Трамп спросил в своем твиттере, что случилось с глобальным потеплением.
Американский лидер написал, что холодная погода в Соединенных Штатах может «побить все рекорды».
«Что случилось с глобальным потеплением?», — спросил Трамп.
Ранее Трамп неоднократно скептически высказывался о наблюдениях климатологов, которые отмечают, что температура на Земле в последние столетия повышается.
В октябре Трамп проявил скепсис по отношению к докладу ООН по климату.