Президент Сербии принял решение по ситуации с Косово

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/10608431/upload-RTX2JOF9-pic905-895x505-95848.jpg">

Сербское руководство приняло решение не принимать ответных мер по ситуации с непризнанным Косово, где власти ввели 100%-ные пошлины на сербские товары, заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

«По результатам заседания Совета безопасности мы решили, что не будем отвечать Приштине аналогичными мерами, поскольку мы хотим быть ответственными и серьезными партнерами», — сказал Вучич.

Реклама

По его словам, сербские власти не будут останавливать грузовики, пассажиров и пресекать перевозки товаров из Косово.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини жестко прокомментировала ситуацию с Косово.