Пасечник вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник официально стал главой самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передаетРИА «Новости».
Церемония инаугурации прошла в колонном зале Дома правительства в центре Луганска, где Пасечник принес присягу на верность ЛНР.
«Сегодня я с уверенностью могу сказать, что годы неопределенности на Донбассе прошли», — сказал Пасечник.
Реклама
Глава ЛНР поблагодарил избирателей за поддержку и доверие вновь избранной власти республики.
Всего в выборах, прошедших 11 ноября, принимали участие четыре кандидата. Наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, за него проголосовали 68,3% избирателей.