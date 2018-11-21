Пасечник вступил в должность главы ЛНР

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Леонид Пасечник официально стал главой самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передаетРИА «Новости».

Церемония инаугурации прошла в колонном зале Дома правительства в центре Луганска, где Пасечник принес присягу на верность ЛНР.

«Сегодня я с уверенностью могу сказать, что годы неопределенности на Донбассе прошли», — сказал Пасечник.

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Глава ЛНР поблагодарил избирателей за поддержку и доверие вновь избранной власти республики.

Всего в выборах, прошедших 11 ноября, принимали участие четыре кандидата. Наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, за него проголосовали 68,3% избирателей.