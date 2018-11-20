Турция передала США список рекомендованных к экстрадиции лиц по делу Хашукджи

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Министерство иностранных дел Турции проинформировало о том, что Анкара передала США список лиц, рекомендованных к экстрадиции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что турецкая сторона также передала имеющуюся информацию по этому делу.

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Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция также может формально потребовать расследования этого убийства под эгидой ООН.

Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если сотрудничество с Саудовской Аравией по этому делу «зайдет в тупик». Чавушоглу добавил, что сейчас оно находится не на том уровне, на котором бы его хотелось видеть турецкой стороне.

Ранее цены на нефть рухнули из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.