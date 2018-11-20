Госдеп заявил об отказе России участвовать в разбирательстве о «вмешательстве в выборы»

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Госдепартамент США сообщил американскому суду, что Россия отказалась участвовать в рассмотрении иска Демократической партии США о «вмешательстве в выборы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Министерство иностранных дел России приложило к делу о «вмешательстве» ноту, в которой заявляется, что осуществление судами США юрисдикции в отношении России по этому делу является нарушением международного права.

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«Министерство имеет честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США», — говорится в документе.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме «готовятся к худшему» завершению «российского дела».