Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина

В предстоящих на саммите G20 в Аргентине переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важен сам факт встречи лидеров двух государств, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

«Положительно эта встреча повлияет на российско-американские отношения или нет – возможно, не самое главное. Главное, чтобы переговоры вообще состоялись, и чтобы в ходе них можно было понять, чего ожидать в будущем, насколько США готовы выполнять или не выполнять, или менять условия Соглашения по ракетам средней и малой дальности», — заявил он в интервью изданию «Слово и Дело».

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Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

«Сейчас это один из наиболее актуальных вопросов. Лучше или хуже станут отношения России и США? Главное, чтобы они вообще были, чтобы президенты продолжали общаться и решать проблемы, так как от этого зависит судьба не только двух стран, но и, в принципе, наверное, всего мира», - отметил эксперт.