В Кремле раскрыли, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже

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По словам помощника президента России Юрия Ушакова, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили о предстоящей встрече «на полях» саммита G20 в Аргентине во время мероприятий в Париже, передает «Россия-1».

«Трамп сказал, прощаясь: «До встречи в Буэнос-Айресе». И наш президент подтвердил», — сказал Ушаков.

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По его словам, лидеры сохраняют намерение встретиться, а эксперты скоро займутся подготовкой повестки дня и временных параметров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что вице-президент США Майк Пенс передаст Трампу слова Путина.