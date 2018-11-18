В Кремле раскрыли, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп говорили о предстоящей встрече «на полях» саммита G20 в Аргентине во время мероприятий в Париже, передает «Россия-1».
«Трамп сказал, прощаясь: «До встречи в Буэнос-Айресе». И наш президент подтвердил», — сказал Ушаков.
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По его словам, лидеры сохраняют намерение встретиться, а эксперты скоро займутся подготовкой повестки дня и временных параметров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что вице-президент США Майк Пенс передаст Трампу слова Путина.