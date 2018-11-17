Пашинян собрался требовать объяснений от Лукашенко и Назарбаева

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что планирует потребовать объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после их заявлений о генсеке ОДКБ. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, Назарбаев после заседания за закрытыми дверями заявил, что новым генсекретарем Организации станет представитель Белоруссии.

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«Никто не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что в ОДКБ решения принимаются по принципу консенсуса, а мы уже заявили о своей позиции по этому вопросу», — поодчеркнул и.о. премьера Армении.

Ранее Лукашенко рассказал о кандидатах на пост генсека ОДКБ.