В ООН приняли украинскую резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму

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Третий комитет Генассамблеи ООН, который отвечает за социальные, культурные и гуманитарные проблемы, третий год подряд принял резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в нынешнем году 67 стран проголосовали за резолюцию, 26 выступили против, а 82 воздержались. В 2016 и 2017 годах в поддержку резолюции голосовали по 70 стран, против 26, а количество воздержавшихся составляло 77 и 76 стран соответственно.

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В тексте резолюции, который составила украинская сторона, говорится, что в Крыму наблюдается «усиление давления» на религиозные меньшинства. Ее авторы считают, что на меньшинства давят с помощью «полицейских облав», а также «угроз и преследований».

Ранее сообщалось, что США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.