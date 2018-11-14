ООН проверит детские праворадикальные лагеря на Украине

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации с детскими лагерями праворадикальных групп, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ООН будет проверять данную информацию.

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«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией — интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», — сообщила Шамдасани.

Ранее телеканал «Евроньюс» опубликовал кадры, на которых детей в лагере учат стрелять из автоматов. В сюжете наставник поясняет детям, что им разрешено стрелять по жителям Донецкой и Луганской народных республик

Ранее сообщалось, что украинская писательница возмутилась присутствием в летних лагерях «пророссийских» детей.