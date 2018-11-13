ABC: Трамп готовит письменные ответы для спецпрокурора по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп провел очередную встречу со своими юристами, чтобы подготовить ответы на вопросы спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, в ближайшее время адвокаты в письменном виде передадут Мюллеру ответы Трампа. Отмечается, что вопросы касались в основном предполагаемого сговора штаба Трампа с Россией, а не воспрепятствования правосудию.
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Также источник отметил, что передача ответов Трампа Мюллеру является частью достигнутого между президентом и прокурором соглашения.
Ранее сообщалось, что ФБР заинтересовалось компанией, где работал новый куратор «российского дела».