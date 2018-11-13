ABC: Трамп готовит письменные ответы для спецпрокурора по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп провел очередную встречу со своими юристами, чтобы подготовить ответы на вопросы спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в ближайшее время адвокаты в письменном виде передадут Мюллеру ответы Трампа. Отмечается, что вопросы касались в основном предполагаемого сговора штаба Трампа с Россией, а не воспрепятствования правосудию.

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Также источник отметил, что передача ответов Трампа Мюллеру является частью достигнутого между президентом и прокурором соглашения.

Ранее сообщалось, что ФБР заинтересовалось компанией, где работал новый куратор «российского дела».