Libération: в отличие от США Франция выбирает диалог с Россией

В отличие от США Франция избегает публичных обвинений в адрес России и предпочитает осмотрительность и диалог с Москвой, пишет Libération.

В октябре Великобритания, Нидерланды, Австралия и Канада обвинили российское ГРУ в нескольких кибератаках. Позже США выдвинули обвинения против семи «российских агентов», заявив, что они причастны к кибератакам на международные организации. Как отмечает издание, все это время Франция молчала, и лишь к концу дня министерство иностранных дел выступило с тщательно продуманными формулировками. В них французские власти заявляли, что выражают полную солидарность со своими союзниками. Тем не менее, Франция не стала выдвигать каких-либо официальных обвинений против России.

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Это является симптомом «серьезного стратегического конфликта», который сформировался после американской повестки 2016 года, которая была отмечена хакерскими атаками против демократов. К публичным обвинениям США все чаще присоединяются как их близкие союзники из группы «Пяти глаз» (в альянс входят разведслужбы США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии), так и страны НАТО. Однако Франция в этом наступлении все больше становится исключением, пишет издание.

Париж уже работает в формате двусторонних диалогов по вопросам кибербезопасности, в том числе с США, Китаем, Индией, Бразилией и Японией, добавляет Libération. В них Париж выступал за развитие диалога с некоторыми ключевыми странами, в том числе и с Россией, отмечается в материале.