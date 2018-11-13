Песков рассказал, о чем договорились Путин и Трамп в Париже

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Президент России Владимир Путин во время своего визита в Париж договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстоятельно поговорить в Аргентине, на саммите G20, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине», — сказал Песков.

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Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу уточнить, обсуждалась ли на встрече в Париже возможность президента Путина принять приглашение посетить Вашингтон в будущем.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Париже.