Песков рассказал, о чем договорились Путин и Трамп в Париже
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Париж договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстоятельно поговорить в Аргентине, на саммите G20, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине», — сказал Песков.
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Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу уточнить, обсуждалась ли на встрече в Париже возможность президента Путина принять приглашение посетить Вашингтон в будущем.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Париже.