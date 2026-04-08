Война США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил расширить список целей в случае ударов США по электростанциям

Tasnim: Иран пригрозил ударить по Saudi Aramco в случае атаки США электростанций
Иран расширит список целей на Ближнем Востоке, если США атакуют его электростанции. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.

По его словам, в этом случае ударам подвергнутся объекты компании Saudi Aramco, нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии и трубопровод Фуджейра в ОАЭ.

Источник отметил, что если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы в отношении Ирана, то это может привести к резкому росту цен на нефть — вплоть до 200 долларов за баррель.

До этого журнал India Today написал со ссылкой на источники, что американские бомбардировщики B-52 вылетели с авиабазы в Британии и направились в сторону Ирана. Позже в сети появилось видео взлета самолетов ВВС США. Военкор Юрий Котенок предположил, что пик ударов по Ирану ожидается около 4:00 по московскому времени.

7 апреля США и Иран вновь обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал американский президент, сообщивший, что сегодня ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран призвал молодежь создать «живую цепь» вокруг энергообъектов.

 
