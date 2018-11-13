СМИ: сына премьера Чехии прятали в Крыму от допросов по делу отца

Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил о том, что в 2017 году он был против собственной воли доставлен в Крым, где его удерживали, чтобы скрыть от следователей на фоне громкого расследования по делу против его отца о коррупционных преступлениях, передает Seznam Zpravy.

По словам Бабиша-младшего, отец хотел скрыть его после скандала с незаконным получением субсидии ЕС в €2 млн для фирмы «Гнездо аиста», входившей в состав корпорации премьер-министра Agrofert. На время получения евросубсидии компания была вычленена из состава корпорации, однако после того, как средства были получены, ее вновь включили в состав Agrofertа. Премьер отверг обвинения в свой адрес и заявил, что эта фирма принадлежала его взрослым детям от первого брака.

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Сын премьера заявил, что ключевую роль в его удержании сыграли супруги Протопоповы, которые работают на его отца. По его словам, Петр Протопопов сначала переправил его из Чехии в Москву, а затем в Крым, где он проживал в Севастополе, а потом — в Ялте. Отмечается, что других подтверждений пребывания Бабиша-младшего в Крыму, кроме его заявления журналистам, нет.

Бабиш-младший также рассказал, что смог перебраться через Украину к матери в одну из европейских стран после того, как отправил чешской полиции сообщение о том, что был похищен.

Ранее сообщалось, что Андрей Бабиш предложил отдать бедным странам часть оружейных денег.