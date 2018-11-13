Президент Австрии рассказал о деле «русского шпиона»

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что новые данные в деле о шпионаже «в пользу России» появятся через пару недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время власти Австрии пытаются выяснить какого рода информация была передана.

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Он также добавил, что правительство страны выясняет «насколько все критично».

Ван дер Беллен подчеркнул, что удивлен тем, насколько публично власти Австрии сообщили о данном деле.

Ранее СМИ назвали возможный источник данных Австрии о «русских шпионах».