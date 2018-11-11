Порошенко рассказал подробности о встрече с Меркель и Макроном в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл детали трехсторонних переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые прошли в Париже, передает ТАСС.
«Мы обсудили вопрос продвижения предложений Украины относительно введения миротворцев», — сказал Порошенко.
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Он также отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы украинских пленных, которые находятся в России, и анонсировал официальное заявление Германии и Франции по итогам встречи.
Ранее сообщалось, что Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном выборы на территории Донбасса.