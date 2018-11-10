Трамп оценил свои встречи в Париже
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи, которые он провел во время визита в столицу Франции, оказались продуктивными. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Американский лидер прибыл в Париж для участия в торжественный мероприятиях в честь окончания Первой мировой войны.
«Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!» — написал Трамп.
Президент, в частности, уже посетил Елисейский дворец, где провел встречу со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Также было запланировано посещение Трампом американского кладбища на севере Франции, но поездка была отменена из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что во время встречи в Елисейском дворце Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке.