СБУ возбудила уголовное за организацию выборов в ДНР и ЛНР

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Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное делопроизводство «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях» в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте украинской генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» уголовного кодекса страны.

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Утверждается, что на данной территории осуществляются «умышленные противоправные действия» извне, которые якобы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и направлены на изменение государственной границы страны.

»...а именно - проводятся мероприятия по организации и проведению 11.11.2018 так называемых «выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что МИД России привел доказательство ангажированности Запада в отношении ДНР и ЛНР.