Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке

В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим другом» и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке. Соответствующее видео опубликовано Associated Press.

По данным агентства, дружеский жест со стороны французского президента стал ответом на вопрос журналистов о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.

Реклама

Как отмечается, во время встречи с главой Франции Трамп был очень радушен, однако в момент дружеского похлопывания Макрона он сидел «с каменным лицом».

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.

The latest evolution in the body language between Presidents Donald Trump and Emmanuel Macron: The thigh squeeze. https://t.co/1F44CAcb1D pic.twitter.com/WShOBdJsTb