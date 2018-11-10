Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке

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В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим другом» и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке. Соответствующее видео опубликовано Associated Press.

По данным агентства, дружеский жест со стороны французского президента стал ответом на вопрос журналистов о твите Трампа, в котором тот нелестно отзывался о Макроне.

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Как отмечается, во время встречи с главой Франции Трамп был очень радушен, однако в момент дружеского похлопывания Макрона он сидел «с каменным лицом».

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.