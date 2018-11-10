ФБР заинтересовалось компанией, где работал новый куратор «российского дела»

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ФБР начало расследование в отношении компании World Patent Marketing Inc., членом консультационного совета которой являлся исполняющий обязанности генпрокурора США и новый куратор «российского дела» Мэттью Уитакер. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что организация якобы совершила мошеннические действия в отношении клиентов на сумму $26 млн. Подчеркивается, что это происходило в тот период, когда в компании еще работал Уитакер.

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По словам эксперта в области этики школы права Нью-Йоркского университета Стивена Гиллерса, Мэттью Уитакер должен устраниться от какого-либо участия в этом деле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не знаком с новым исполняющим обязанности генпрокурора США, и «российское дело» с ним еще не обсуждалось.