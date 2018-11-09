На Трампа подали в суд за отказ в убежище нелегалам

Американский союз защиты гражданских свобод подал иск к президенту США Дональду Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекающим американо-мексиканскую границу, передает Associated Press.

Сообщается, что иск был принят в пятницу, 9 ноября, федеральным судом Сан-Франциско.

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Как отмечается, истцы требуют признать поправки Трампа к закону недействительными и отменить их действие.

Ранее стало известно, что Трамп подписал прокламацию, которая ограничивает предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Согласно документу, нелегалы, которые попали в Соединенные Штаты через южную границу страны, не смогут подать прошение о предоставлении убежища.