Мэй оценила шансы проведения нового референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторного референдума по выходу страны из Евросоюза не будет «ни при каких условиях», передает Reuters.

По словам Мэй, референдум 2016 года был «величайшим проявлением демократии в истории страны».

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«Ни при каких обстоятельствах у нас не будет второго референдума», — заявила Мэй.

Как отмечается, данное заявление премьер-министр сделала после ухода главы минтранса Британии со своего поста из-за несогласия с Brexit.

Ранее британская газета The Independent писала, что более 1 млн британцев выступили за новый референдум по Brexit.