МИД России выразил протест Австрии из-за обвинений в шпионаже
МИД России выразил протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру в связи с обвинениями в разведывательной деятельности Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе выразили недоумение в связи с тем, что австрийская сторона предпочла не обсуждать свои подозрения с Москвой напрямую, а прибегла к уже «привычному» для западных стран методу — «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений».
Реклама
«Такой подход мы не приемлем», — заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что безосновательные шаги Вены уже осложнили двусторонние отношения, которые ранее «отличались позитивной динамикой».
Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала.