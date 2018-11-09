МИД России выразил протест Австрии из-за обвинений в шпионаже

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МИД России выразил протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру в связи с обвинениями в разведывательной деятельности Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе выразили недоумение в связи с тем, что австрийская сторона предпочла не обсуждать свои подозрения с Москвой напрямую, а прибегла к уже «привычному» для западных стран методу — «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений».

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«Такой подход мы не приемлем», — заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что безосновательные шаги Вены уже осложнили двусторонние отношения, которые ранее «отличались позитивной динамикой».

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала.