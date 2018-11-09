В США заявили о желании России снять банковские санкции с КНДР
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что озабоченность России гуманитарной ситуацией в КНДР объясняется желанием российской стороны снять банковские санкции с Северной Кореи. Слова постпреда передает Reuters.
По словам Хейли, российская сторона «много говорила» об озабоченности гуманитарной ситуацией в Северной Корее. Однако, по мнению постпреда, эти заявления были направлены на то, чтобы снять банковские ограничения с КНДР.
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«Итак, теперь мы знаем, какова их [России] повестка дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться», — подчеркнула Хейли.
Ранее сообщалось, что Россия запросила закрытое обсуждение санкций по КНДР в Совбезе ООН.