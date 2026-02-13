Размер шрифта
Общество

Пассажирский поезд между РФ и Китаем возобновит следование впервые после пандемии

РЖД: поезд Забайкальск – Маньчжурия возобновит курсирование с 8 марта
Shutterstock

Пассажирский поезд между Россией и Китаем Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование впервые после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию – беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск», — сказано в сообщении.

В прошлом году транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию. Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании.

Как отметили тогда в группе, маршрут осуществляется при сотрудничестве с китайской платформенной компанией. В Fesco добавили, что маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки (Китай/Монголия/Россия), поезда прибывают на станцию Белый Раст Московской железной дороги.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о запуске ночного поезда «Ласточка».
 
