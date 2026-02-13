Размер шрифта
Сотрудники ФСБ задержали террористов в Крыму

ФСБ выявила в Крыму ячейку террористов, вербовавшую мусульман
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ выявили и задержали двух членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что двое граждан России проводили целенаправленную работу по распространению на территории полуострова террористической идеологии. В ходе собраний мужчины вербовали в свои ряды последователей ислама для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

По местам жительства злоумышленников силовики нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, различные гаджеты, содержащие информацию о формах и методах деятельности террористической организации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе.
 
