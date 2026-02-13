Размер шрифта
Главный тренер ЦСКА выругался на пресс-конференции из-за правил КХЛ

Никитин призвал КХЛ убрать удаление за удар клюшкой между ног и выругался
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции выступил с резкой критикой действующих правил Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хотел бы обратиться к лиге, чтобы она убрала правило удаления на пять минут, которым пользуются игроки. Так нельзя. Это низкая социальная ответственность, б..... Если тебе попадают туда, то ты не можешь спустя 30 секунд после удара играть. Это не только по сегодняшнему матчу, а вообще», — заявил Никитин, допустив в своей речи нецензурную лексику.

На 58-й минуте встречи после видеопросмотра судьи удалили на пять минут защитника армейцев Никиту Охотюка. Хоккеисту инкриминировали удар клюшкой в область паха нападающему «красно-белых» Михаилу Мальцеву.

Гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» состоялся 12 февраля со счетом 2:0. Следующую встречу армейцы проведут 15 февраля на выезде против «Шанхайских драконов» .

Ранее глава IIHF заявил о желании скорее вернуть Россию на международную арену.
 
