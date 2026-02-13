Размер шрифта
Дорожных чиновников в Калуге задержали при получении крупной взятки

В Калуге двоих чиновников задержали при получении взятки в 5,5 млн рублей

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали двух сотрудников федерального казенного учреждения «Управление магистрали Москва — Бобруйск». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону в канале в Мах.

Следствие установило, что 6 февраля 2026 года в Калуге заместитель директора и ведущий эксперт одного из федеральных казенных учреждений получили взятку 5,5 млн рублей от одного из предпринимателей за помощь при заключении госконтрактов на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В прокуратуре отметили, что полученные средства злоумышленники планировали поделить между собой, однако их задержали сотрудники ФСБ.

Уточняется, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Накануне сообщалось, что прокуратура передала в в Красногорский городской суд дело о взятках экс-министра образования Подмосковья Ильи Бронштейна на общую сумму 33 млн рублей.

Ранее запорожский чиновник попался на получении крупной взятки.
 
