В кампусе университета в США произошла стрельба, есть погибшие

Fox News: два человека погибли при стрельбе в университете Южной Каролины

В кампусе университета в Южной Каролине в США произошла стрельба, два человека погибли и как минимум один получил ранения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 12 февраля в жилом комплексе Hugine Suites. В университете ввели режим изоляции около 21:15 по местному времени (05:15 мск), который продолжает действовать. Департамент правоохранительных органов Южной Каролины (SLED) ведет следствие.

13 февраля занятия в университете отменены, студентам оказывают психологическую помощь. Данные о возможном зачинщике стрельбы и его мотивах пока не раскрываются.

31 января в американском штате Луизиана во время парада на карнавале Марди Гра произошла стрельба, при которой пострадали шесть человек. Когда праздничное шествие прервали выстрелы, участники парада бросились искать укрытие. Среди пострадавших шестилетний ребенок.

Ранее конгрессвумен США выжила после выстрела маньяка в лоб.