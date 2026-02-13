На Украине заговорили об отмене военного положения ради выборов

Украине, возможно, придется отменить военное положение, чтобы провести выборы президента страны. Об этом «РБК-Украина» сообщили в источники.

По информации издания, изначально Киев планировал провести выборы президента во время военного положения. Однако власти все еще не знают, как это сделать.

Один из собеседников издания в рабочей группе по подготовке к выборам рассказал, что у ее участников возник консенсус в том, что «выборы во время военного положения не провести». Поэтому, отметил другой источник, военное положение наверняка придется отменять.

«Очевидно, военное положение таки придется снимать, но надо будет придумать какое-то другое «положение». Под военное положение очень много всего подвязано, та же мобилизация. Если его махом убрать, все рассыплется», – рассказал он.

«РБК-Украина» пишет, что невозможность проведения украинских выборов во время военного положения поддержали и в Парламентской ассамблее Совета Европа (ПАСЕ). В рабочей группе отметили, что эта позиция «усиливает» их точку зрения.

«В рабочей группе все сошлись во мнении, что первыми выборами должны стать президентские выборы – логика такова, что их просто проще провести. По таймингу это может выглядеть так: через месяц после окончания военного положения объявляются выборы президента, дальше – шесть месяцев на подготовку и 90 дней на сам избирательный процесс», – объяснил один из источников в рабочей группе.

Издание пишет, что этот тайминг «приблизительный», так как он прямо зависит от даты снятия военного положения. По информации «РБК-Украина», хотят слухи о том, что военное положение могут снять уже в мае, и в таком случае выборы могут состояться осенью 2026 года.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявит о проведении выборов президента страны и референдума по мирному соглашению с Россией. И оба голосования якобы должны состояться до 15 мая, указывало издание. При этом сам Зеленский заявил, что не слышал о таких планах.

Заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудра также рассказала The Times, что Зеленский поручил правительству найти способ провести выборы в стране, и власти уже создали рабочую группу для разработки поправок к избирательному законодательству.

Ранее на Украине сообщили о недовольстве Зеленского публикациями в СМИ о выборах.