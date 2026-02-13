Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности отправки закрашенного фото банковской карты

В МВД рассказали об опасности отправки закрашенного фото банковской карты
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители предупредили россиян о рисках пересылки фотографии банковской карты с закрашенными данными. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По их словам, даже закрашенные в редакторе данные карты не гарантируют защиты от мошенников.

«Многие уверены в том, что если «закрасить» данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить», — отмечается в сообщении.

Киберполицейские пояснили, что не все инструменты, используемые в редакторах, стопроцентно закрашивают данные. К примеру размытие изображения не удаляет данные, а только изменяет их. В открытом доступе в интернете есть алгоритмы, которые могут частично восстанавливать текст, если он к тому же крупный и контрастный.

Кроме того, некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию, а также промежуточные версии изображения. Это, по мнению киберполиции, тоже позволяет извлекать исходные данные.

До этого руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники могут превратить телефоны россиян в личные банковские карты с помощью бесконтактной оплаты NFC.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных на портале «Госуслуги».
 
